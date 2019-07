Brad Pitt à la conquête de l’espace dans le trailer d’«Ad Astra»

Brad Pitt dans le nouveau film de James Gray, «Ad Astra». — Twentieth Century Fox France

Brad Pitt sera le héros du prochain film de James Gray. La bande-annonce du nouveau film du réalisateur de The Lost City of Z a été dévoilée lors de la 50e édition du Comic Con de San Diego. Alors que Brad Pitt est attendu en salles le 14 août dans le très attendu long-métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, l’acteur américain de 55 ans va jouer les astronautes dans un « space opera » intitulé Ad Astra.

Il campera Roy McBride, un astronaute qui va se voir confier une mission secrète en lien avec les travaux de son père, un astronaute disparu il y a plus de vingt ans. Au cours de son voyage interstellaire, il va découvrir un pan caché de l’histoire de la conquête spatiale. Aux côtés de Brad Pitt, deux autres pointures : Tommy Lee Jones et Donald Sutherland. Le film est attendu en salles le 2 octobre.