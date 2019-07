Il y aura un «Thor 4» et il sera réalisé par Taika Waititi

Taika Waititi, ici à la première du «Roi Lion», vient de signer pour «Thor 4». — AFF-USA/REX/SIPA

Si le Thor de Taika Waititi vous a manqué pendant Avengers : Endgame, rassurez-vous. Le réalisateur néo-zélandais vient de signer avec Marvel pour écrire et réaliser Thor 4, une suite de Thor : Ragnarök, nous apprend The Hollywood Reporter. C’est donc une pierre de plus à l’édifice du futur Marvel Cinematic Universe (MCU), dont on ne sait pour l’instant pas grand-chose.

Des suites de Captain Marvel et Black Panther sont prévues, ainsi qu’un film sur Black Widow. La fin de Spiderman : Far From Home appelle également une suite, et le succès du film a confirmé la popularité de la franchise. L’obtention des droits d’adaptation des X-Men par Disney après le rachat de la Fox, ainsi que les annonces autour de la future plateforme de streaming Disney + posent également de nombreuses questions sur le futur du MCU.

Chris Hemsworth reprendra sans doute son rôle de superhéros/dieu du Tonnerre/ex-roi d’Asgard. Thor : Ragnarök a connu un beau succès en 2017, redynamisant une des rares franchises alors en perte de vitesse du MCU. Taika Waititi y a apporté son propre style et son humour très particulier à l’univers du super-héros nordique. Il y campait également Korg, un extraterrestre rocheux que l’on a revu dans Avengers : Endgame.

Report de la version live de Akira

Cette annonce, rappelle The Hollywood Reporter, met un frein au développement d’un projet de Warner Bros. : l’adaptation live du manga culte Akira, paru entre 1982 et 1990 au Japon. Le film, prévu pour mai 2021, ​ Lien : devait en effet être réalisé par Waititi, qui avait d’ailleurs commencé à chercher des acteurs dans le monde entier.

Selon le magazine américain, le projet est mis sur pause pour une durée indéterminée, car son planning de production entrait en conflit avec celui de Thor 4. On ne sait pas encore ce que va faire Warner concernant Akira, même si plusieurs sources ont affirmé à The Hollywood Reporter que le studio voulait garder Taika Waititi sur le projet.