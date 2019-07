La sortie «SOS Fantômes 3» est prévue pour l'été 2020. — SONY

SOS Fantômes 3, c’est parti ! Le tournage de la suite des films de 1984 et 1989 a commencé à Alberta, au Canada. Pour l’occasion, le réalisateur de ce troisième opus, Jason Reitman a publié une photo « de famille » de cette suite de la saga culte.

Il y pose avec son père Ivan Reitman, réalisateur de SOS Fantômes 1 et 2 et producteur du 3, et avec les nouveaux héros de cette version prévue pour août 2020. Carrie Coon (The Leftovers) interprète la mère de Finn Wolfhard (Stranger Things) et McKenna Grace (Captain Marvel). Cette famille est au cœur du nouveau SOS Fantômes, pour lequel la production a multiplié les annonces de casting.

Pas encore de synopsis

Ainsi, SOS Fantômes 3 a également recruté Paul Rudd, l’acteur qui interprète Ant-Man dans les films Marvel. Sigourney Weaver avait également annoncé dans une interview son retour, qui laissait également présager celui des trois autres membres du casting d’origine encore vivants, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Jason Reitman n’a pas confirmé cette rumeur, mais a précisé qu'ils avaient tous lu le scénario. Le film rendra par ailleurs hommage Harold Ramis, interprète d’Egon Spengler décédé en 2014.

L'affiche du film - Sony Pictures

On ne sait pour l’instant pas grand-chose de ce troisième opus pour lequel il n’y a pas encore de synopsis officiel. Il s’agira d’une suite directe de SOS Fantômes 2, et il ne prendra pas en compte le reboot de 2016 réalisé par Paul Feig avec une équipe de chasseuses de fantômes entièrement féminine. Il doit sortir en France le 19 août 2020.