TOURNAGE Une série sur le groupe est également en développement pour Netflix et Arte

Joey Star et Kool Shen de NTM aux Vieilles Charrues à Carhaix le 16 juillet 2010 — URMAN LIONEL/SIPA

Kool Shen et JoeyStarr ont un peu la fièvre. Ce n’est pas un mais deux projets qui sont actuellement en développement pour raconter la création de NTM. Netflix et Arte préparent en effet une série sur le groupe de rap avec la cinéaste Katell Quillévéré (Suzanne, Réparer les vivants), tandis qu’un biopic sur leurs débuts doit entrer en tournage début 2020. Son titre : Suprême. Or, Allociné a appris auprès de la réalisatrice du film, Audrey Estrougo, quels acteurs joueront les deux chanteurs.

Il s’agit des jeunes comédiens Sandor Funtek (La Vie d’Adèle, Nos vies formidables) pour Kool Shen et Théo Christine (la série SKAM) pour JoeyStarr. « Le film retracera les débuts du groupe en 1988 à leur premier Zénith en 1992, précise Audrey Estrougo. C’est le moment où le rap sort de terre et où la France se découvre une jeunesse issue des quartiers. » Si les deux célèbres rappeurs participeront au scénario, les chansons seront « interprétées en situation de concert, réinterprétés par les comédiens eux-mêmes » annonce Allociné.