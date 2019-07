MY NAME IS Daniel Craig reste James Bond... pour l'instant

Lashana Lynch à l'avant-première mondiale de «Captain Marvel» en mars 2019 à Los Angeles — HollywoodNewsWire.c/NEWSCOM/SIPA

Alors que les rumeurs et les noms s’enchaînent pour savoir qui interprétera le futur James Bond et remplacera ainsi Daniel Craig, on sait déjà qui incarnera l’agent 007, et ce dès le prochain film actuellement en tournage. Vous avez noté la subtilité ? En effet, le tabloïd anglais Mail on Sunday révèle qu’arpès les aventures de Spectre, James Bond a pris sa retraite, et ainsi abandonné son célèbre matricule 007. Le MI6 l’a alors réassigné à un nouvel espion, ou plutôt espionne, interprétée par l’actrice britannique Lashana Lynch, vue dans Captain Marvel.

Dans le prochain volet de la saga, le personnage incarné par Lashana Lynch répondra au matricule 007 - jusque là attribué à James Bond. Et il ne sera plus question de « James Bond girls ». C’est tout. Devinez quoi ? Les fragiles ragent. https://t.co/1Hcl6pdHHm — Fabien Randanne (@fabrandanne) July 14, 2019

Un retour surprise

La source proche de la production, citée par Mail on Sunay, raconte comment ce twist est amené dans le film : M invite 007 à entrer dans la pièce, et c’est non pas Daniel Craig qui apparaît mais Lashana Lynch. Un moment que l’on pourrait devoir à la scénariste Phoebe Waller-Bridge, appelée à la rescousse pour apporter un peu d'humour au film. Selon la même source, James Bond essaiera d’ailleurs de jouer des charmes sur la nouvelle 007, en vain.

L’autre nouvelle – et possible spoiler – est le retour de Christoph Waltz, alias Blofeld, après Spectre. Sa participation pourrait se résumer à une simple apparition, ou un flash-back, mais le secret est éventé, l’acteur a été aperçu sur le tournage.