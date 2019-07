VIDEO. Stephen King fait la liste de ses films favoris

L'auteur Stephen King — Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS / VISUAL Press Agency

Stephen King est l’un des maîtres de l’horreur en littérature, et nombreux sont ses livres à avoir été adaptés au cinéma. Plus de cinquante longs-métrages sont en effet tirés de son œuvre. Il est donc logique de penser que la liste de ses films favoris vaut le détour. Cette dernière a été compilée par les journalistes d’Open Culture et citée dans Farout Magazine.

On retrouve beaucoup de classiques, tels que Les diaboliques d’Henri-George Clouzot, ou encore La nuit du démon de Jacques Tourneur, mais aussi beaucoup de films plus récents, tels que L’armée des morts de Zack Snyder ou encore The Autopsy of Jane Doe d’André Øvredal, sorti en 2016.

Beaucoup de suspense

Sans surprise, beaucoup de ces œuvres sont des films fantastiques, d’horreur, ou à suspense. On peut notamment y trouver le fabuleux Duel de Steven Spielberg, l’oppressant The Hitcher de Robert Harmon, ainsi que son remake de Dave Meyers, ou encore Le village des damnés, classique du cinéma fantastique des années 1960 et réalisé par Wolf Rilla.