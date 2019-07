Karine Lemarchand se verrait bien animer un talk — DR/M6

Télévision, série… Karine Le Marchand est d’ores et déjà overbookée pour les semaines et les mois à venir. Outre L’Amour est dans le pré, dont l’audience est au top depuis plusieurs saisons déjà, l’animatrice vedette de M6 va rejoindre Canal+. Non pas pour y présenter un nouveau show, mais pour y interpréter son propre rôle dans la saison 3 de la fiction de la chaîne cryptée, Baron Noir, qui a su résister au grand chamboule-tout politique.

Après son émission Ambition intime sur M6, où elle interrogeait des femmes et des hommes politiques sur leur parcours mais aussi sur leur vie privée, Karine Le Marchand va, dans la série actuellement en tournage, aider la présidente de la République en place, Amélie Dorendeu, jouée par Anna Mougladis, à faire remonter sa cote de popularité auprès des électeurs. Le tout dans un contexte tendu d’élection.

A noter que Karine Le Marchand n’est pas la première personnalité de la télé à faire une apparition dans la fiction à succès de Canal. Wendy Bouchard, Patrick Cohen, Nicolas Demorand, Jean-Pierre Elkabbach, Anne-Sophie Lapix, Audrey Pulvar ou encore Léa Salamé avaient inscrit leurs noms au casting.