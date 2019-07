«Le Roi Lion», «Aladdin», «Dumbo»...: Quand les classiques animés Disney prennent une nouvelle vie — 20 Minutes

« Le Roi Lion », qui sort en France ce mercredi, offre une version « live » du film d’animation de 1994.

Les studios Disney ont maintenant pris l’habitude d’offrir des adaptations en images de synthèses de leurs films animés.

« La Petite Sirène » et « Le Bossu de Notre-Dame » sont les prochains sur la liste.

Depuis quelques années, les studios Disney revisitent leurs classiques animés en version live. Le Roi Lion est le dernier film en date à connaître les honneurs d’une formule modernisée.

D’Alice au pays des merveilles à Aladdin en passant par Cendrillon, héroïnes et héros de la firme de Mickey ont vu leurs aventures revues par des grands noms du 7e Art comme Jon Favreau, Tim Burton, Guy Ritchie ou Kenneth Branagh.

Retomber en enfance

Délires visuels et/ou numéros musicaux ont fait redécouvrir de bien belles histoires à de nouvelles générations de bambins emmenés au cinéma par des parents heureux de retomber dans leur propre enfance. Et ce n’est qu’un début. On annonce la mise en chantier de La Petite sirèneet du Bossu de Notre-Dame pour tout bientôt.