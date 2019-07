Spirit (From Disney's "The Lion King") — Beyoncé - Topic

C’est une nouvelle histoire de la vie. Le Roi Lion de Disney est sans aucun doute l'une des sorties cinématographiques les plus attendues de l'été. Celle-ci est prévue pour le 17 juillet. Histoire de patienter un peu, la star planétaire Beyoncé a dévoilé, dans la nuit de mardi à mercredi, l’une des chansons inédites du prochain long-métrage, baptisée Spirit, qui sera sur l’album The Lion King : The Gift, disponible dans les bacs le 19 juillet.

"The Lion King: The Gift," an album featuring global artists & steeped in the sounds of Africa, produced & curated by Beyoncé Knowles-Carter, will release 7/19. “Spirit,” the single from the album & soundtrack for The Lion King, will be available tonight. https://t.co/XxgZEz8JS2 pic.twitter.com/xuREjTCqlS — Disney (@Disney) July 9, 2019

Le morceau Spirit, d’ores et déjà disponible sur les plateformes Amazon Music, Apple Music, iTunes, Spotify, Tidal et YouTube, sera même le premier single de The Lion King : The Gift. Ce disque, imaginé et produit par Beyoncé herself, se composera « de morceaux d’artistes du monde entier en accord avec les sons de l’Afrique », a précisé le groupe Disney dans un communiqué. « Je voulais faire plus qu’assembler des morceaux de musique inspirés par le film, a abondé la star américaine dans un autre communiqué. C’est un mélange de genres et de collaborations qui ne se résume pas à un son. C’est influencé par tous les genres, du R & B à la pop, du hip-hop à l’afrobeat. »

A noter que la chanteuse prêtera sa voix (en VO) à la lionne Nala dans le remake du classique de Disney, qui a été diffusé récemment sur M6, et sera suppléée (en VF) par Anne Sila, l’ancienne candidate de The Voice sur TF1.