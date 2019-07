L'actrice Jessica Chastain au 70e Festival de Cannes — WENN

Annoncé au dernier festival de Cannes, le projet 355 est né de la volonté de l’actrice Jessica Chastain, également productrice, d’offrir au public un film d’action et d’espionnage porté par un casting quasi exclusivement féminin. Histoire de changer des Expendables. L’Américaine s’est ainsi entourée de Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing et Diane Kruger, dans le rôle d’espionnes en lutte contre une mystérieuse organisation. Or, selon Satellifax, le tournage a débuté lundi à Paris, avant de se poursuivre à Londres, sous la direction Simon Kinberg, qui vient de tourner X-Men : Dark Phœnix, déjà avec Jessica Chastain.

La comédienne a elle-même partagé sur Instagram une vidéo des retrouvailles de l’équipe dans la capitale française, entre la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe. On peut y voir que les acteurs Sebastian Stan et Edgar Ramirez sont également de la partie. A noter que Diane Kruger remplace au pied levé Marion Cotillard, qui a préféré tourner Annette, le film musical de Léos Carax avec Adam Driver.