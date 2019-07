Captain Marvel: Les 3 raisons qui font de Gosse le chat un super acteur — 20 Minutes

Goose, le chat de «Captain Marvel» dont le film sort ce vendredi en DVD, est devenu une star.

Cool, mignon et… différent, le félin est inoubliable.

On le verrait bien tenir la vedette de son propre film.

Qu’est-ce qui est roux, velu et qui a fait craquer Brie Larson et Samuel L. Jackson ? Une seule réponse est possible : il s’agit de Goose, le chat de Captain Marvel, félin extraterrestre aux étranges pouvoirs à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Une star à pattes de velours

La sortie du film en vidéo ce vendredi permet de revenir sur Reggie, l’un des quatre matous qui a interprété Goose. « La production voulait qu’on le voie toujours davantage et nous lui avons donné satisfaction », explique la coréalisatrice Anna Boden. Ce choix s’est avéré payant car il semble évident que la présence du félin n’a pas été étrangère au triomphe international du film. Les figurines de Goose s’arrachent et on aimerait bien que sa gloire se complète d’un spin-off dont il serait le héros.