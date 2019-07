Vingt-deux ans après la version animée qui avait rencontré un succès planétaire, "Mulan" revient sur grand écran, avec l'actrice Liu Yifei. — Capture d'écran

A vos agendas. La date du retour de Mulan sur grand écran est connue. Ce sera pour mars 2020. Dimanche, le géant américain Disney a dévoilé une première bande-annonce d’une durée de 1 minute et 28 secondes du très attendu Mulan, qui devrait selon toute vraisemblance correspondre à la dernière partie du film d’animation, sorti en 1998.

Dans ce long-métrage de la réalisatrice Niki Caro (Paï, L’Affaire Josey Aimes…), le personnage de Fa Mulan, interprétée par l’actrice chinoise Liu Yifei (Le Royaume interdit, Once Upon a Time…), apprend par sa famille que la marieuse lui a trouvé “le mari idéal”. L’héroïne a pour devoir de devenir “la meilleure des épouses” afin de respecter les traditions et de « combler d’honneur » sa famille. La deuxième partie de la BA montre une jeune femme particulièrement douée, prête aux combats, notamment au sabre, et bien décidée à garder son identité secrète.

Fans de Mulan, vous aurez notamment remarqué les absences du dragon Mushu, du criquet Cri-Kee, de Li Shang et de son équipe d’apprentis guerriers mais aussi de l’incontournable chanson « Comme un homme ». Allez, histoire de l’avoir en tête :

Disney a encore quelques mois pour en dévoiler un peu plus sur un film qui est d’ores et déjà l’un des cartons annoncés de l’année prochaine. Pour rappel, le premier opus animé avait rapporté un peu plus de 300 millions de dollars à Disney.