En rachetant une partie de la 21st Century Fox, Disney a voulu se débarrasser des projets encombrants. Mouse Guard, l’adaptation de la saga en bande dessinée fantasy de David Petersen, fait partie des projets sacrifiés. Les Légendes de la Garde racontaient les aventures de souris humanisées au temps du Moyen-Age.

Disney n’a pas souhaité prendre de risques financiers avec ce projet, le supprimant deux semaines avant le début du tournage dont l’acteur Idris Elba faisait partie.

Petite souris partie, grande déception

On retrouvait à la réalisation de ce projet, Wes Ball, le producteur américain, spécialiste des effets spéciaux, connu pour la suite de films Le Labyrinthe. Il a laissé fuiter sur les réseaux sociaux un extrait du film.

There's nothing new about projects being cancelled, it's part of the game. But the work left behind isn't without value, particularly on these sorts of passion projects. What you're seeing in these clips are refined preViz, not the final look but the feel and character. pic.twitter.com/0p4IbvzhZb