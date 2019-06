Dean De Blois et son copain Krokmou au Festival d'Annecy — C.Vié

L’épisode « Dragons 3 : Le monde caché » sort cette semaine en vidéo.

Dean De Blois profite du Festival d’Annecy, où il est invité en tant que juré, pour annoncer que la saga est terminée.

Le réalisateur et créateur de « Dragons » compte se lancer dans de nouveaux projets.

De notre envoyée spéciale à Annecy, Caroline Vié

Alors que Dragons 3 : Le monde caché sort cette semaine en vidéo (*), Dean De Blois est l’invité du Festival d'Annecy en tant que juré pour décerner un prix au meilleur film de fin d'études 2019. « Je profite de ma présence ici pour annoncer que Dragons, c'est fini, confie-t-il à 20 Minutes. L’an dernier, j’étais Harold, le jeune héros fringant qui dit adieu à son ami dragon. Aujourd’hui, je suis Stoïc, papa bienveillant qui veille sur les jeunes… »

Dean De Blois ne ressent pas la moindre amertume à l’idée de ce changement de statut. Il a vécu dix ans avec la saga Dragons qu’il a créée et souhaite maintenant se consacrer à d’autres projets « Ma principale fierté est d’avoir mené les trois volets à bien, en conservant la même équipe », avoue-t-il.

Avec près de 500 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour le troisième volet, il peut aussi se vanter d’avoir offert à DreamWorks son plus beau succès.

Les deux raisons de la réussite

« Je pense que la saga a fonctionné pour deux raisons, dit-il. La première est que beaucoup de gens rêvent d’avoir un dragon ou, au moins, d’en voir un dans la vraie vie. Et la seconde est que les enfants ont grandi en même temps que mes personnages. » Krokmou et Harold, duo inséparable pendant dix ans, ont conquis petits et grands. « Ils donnent une belle image de l’amitié, insiste Dean De Blois. La saga Dragons est aussi une ode à la diversité qui montre qu’on peut réussir en étant différent et cela a joué aussi sur la popularité du film. »

Une question d’intimité

La richesse de l’univers et des personnages de la saga est aussi pour beaucoup dans le triomphe des Dragons à l’écran. « Le fait d’avoir gardé la même équipe a permis à chacun d’être au meilleur de son art en connaissant parfaitement chaque personnage, explique Dean De Blois. Le spectateur ne rend pas compte consciemment que chaque animateur retrouve son personnage mais il sent intuitivement que leur évolution vient de leur intimité avec ceux qui les animent depuis des lustres. »

Vers les Oscars ?

Le réalisateur n’a qu’un seul regret : ne pas avoir développé davantage le personnage de Grimmel, le chasseur de dragons. Mais il insiste : « Je ne reviendrais pas travailler sur Dragons, même pour remettre ce personnage en vedette, je suis en cours d’écriture sur d’autres projets et la saga est bel et bien finie. » Pour lui, en tout cas, le trait est tiré avec tout de même un petit pincement au cœur. « Je suis triste de quitter mon équipe, reconnaît le réalisateur. Un jour, je serai heureux de revoir ces films sans remarquer leurs défauts, mais c’est encore trop frais pour être le cas. »

Se reconnaître à 30 %

En attendant de savoir si savoir si Dragons 3 concourra pour les prix (Oscars, Golden Globes) de 2020, Dean De Blois dit une dernière fois "au revoir" à Krokmou dans l’exposition que l’équipe du musée Art Ludique consacre à la saga Dragons à Annecy. « Je discute avec les étudiants et j’admire leurs films en me rappelant comment j’étais à leur âge : bouillonnant d’enthousiasme et d’idéalisme, essayant de faire passer tout mon univers en quelques minutes. » Il a gardé cette magie mais avoue en souriant : « Je sais aujourd’hui que pouvoir reconnaître 30 % de soi-même dans une grosse production est déjà une belle victoire. » Celle qu’il a justement remportée avec ses Dragons.

(*) DVD/20€, Blu-Ray 23 €, éd. DreamWorks.