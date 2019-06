PLUS LIBÉRÉE NI DÉLIVRÉE Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la suite de « La Reine des Neiges ». Un second volet qui s’annonce sombre

Ouf ! Olaf sera présent dans cette suite de «La Reine des Neiges 2» — Disney

Cela avait été l’un des plus gros succès du début d’année 2014 : La Reine des Neiges avait cumulé près de 5 millions de téléspectateurs en France, et plus d' un milliard de dollars de recette dans le monde. Six ans plus tard, le dessin animé est devenu culte pour toute une génération qui sera ravie du retour des sœurs les plus rafraîchissantes de Disney au cinéma. (Patience, elles ne vont pas revenir en été, elles ne se montreront que le 20 novembre.)

Disney avait déjà dévoilé une première bande-annonce en février dernier, une vidéo visionnée plus de 116 millions de fois en 24 heures. La bande-annonce de la suite de La Reine des Neiges devient ainsi la plus regardée de tous les temps pour un film d’animation.

Effet boule de neige

On imagine que les aventures d’Elsa et Anna attireront bon nombre de fidèles et peut-être pourront dépasser les 18 millions d’entrées enregistrées pour une autre princesse glacée, Blanche-Neige et les 7 nains.

Cet après-midi, les Studios Disney ont publié une seconde bande-annonce de La Reine des Neiges 2. On y voit Elsa, menacée, et sa sœur Anna déclarer « Personne ne fera de mal à ma sœur ». Rien de très rassurant…

Le passé recèle parfois de grands mystères. Découvrez la nouvelle bande-annonce de #LaReinedesNeiges2, dès le 20 novembre au cinéma. pic.twitter.com/LjMMmIcDDY — Disney (@DisneyFR) June 11, 2019

Olaf… uite !

« Le passé recèle parfois de grands mystères » prévient Disney au-dessus de la vidéo, aux décors sombres et aux péripéties rocambolesques… Mais heureusement, le film réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee peut compter sur Olaf et Kristoff Bjorgman, présents dans ce second volet. N’oublions pas que les paillettes sont toujours là.