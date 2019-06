«Wonder Woman 1984» se dévoile sur une première affiche haute en couleurs

Pas de doute, le film se passera bel et bien dans les années 1980. Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman 1984 (qui sortira en 2020), a dévoilé sur Twitter une première affiche haute en couleurs, donc relativement fidèle à la décennie où se déroulera ce nouveau volet. Autre détail d’importance pour les fans, la super-héroïne portera une nouvelle armure, une tenue inspirée du comics.

By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6