Ridley Scott sur le plateau d'Alien Covenant — 20th Century Fox

L’horreur va reprendre de plus belle. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le cinéaste Ridley Scott dans un entretien au magazine Variety, qui affirme qu’un troisième prequel de la saga Alien serait en cours d’écriture actuellement.

Ridley Scott avait lancé la saga en 1979 avec la sortie de Alien, le huitième passager. Plus de trente ans plus tard, le réalisateur a remis le couvert avec la sortie des longs-métrages Prometheus en 2012 et Alien: Covenant en 2017. Au moment de la sortie de ce dernier film, Ridley Scott avait d’ailleurs confessé qu’il travaillait sur deux nouveaux films dans l’univers de la saga.

Une nouvelle qui ne ravit pas les fans

Un réalisateur trop vieux, une suite qui ne ferait pas sens… Sur les réseaux sociaux, l’annonce de ce nouvel opus réalisé par Ridley Scott ne semble pas ravir les fans de la saga, qui sont nombreux à exprimer leur mécontentement, notamment sur Twitter.

Si vous voulez ma réaction à l'annonce d'un 3ème volet de la saga Prometheus/Covenant officiellement réalisé par Ridley Scott : pic.twitter.com/a2y1FDRwai — LeCinémaDeDurendal (@CinemaDurendal) May 28, 2019

Une suite à Prometheus/Covenent, #RidleyScott ? Bah je resterais sur ce chef d'oeuvre qu'est Le Huitième Passager, réalisé par R.S et Aliens ! (+ à la limite Aliens 3) Le reste c'est niet pour moi ! pic.twitter.com/F586I3v7iw — 🇫🇷 Gwen 🔰⚜️💜 (@GwendoBros) May 28, 2019

Oh non, j'aime bien Ridley Scott ( ses débuts surtout) mais là il faut qu'il arrête de tuer cette saga !https://t.co/pvlfoL0UWI — Harry Mason (@HarryMa26217676) May 28, 2019

Putain Disney tu n'avais qu'un job: Virer Ridley Scott et faire en sorte que Neil Blomkamp fasse son film Alien mais non on est repartie avec le papy qui va encore nous faire une grosse merde... — Amigo Toyota (@Mykei77) May 28, 2019

Aucune date de sortie ni de tournage pour ce nouvel opus n’a pour le moment été communiquée.