Rien n’arrête plus l’écurie Disney qui, après Captain Marvel et Avengers : Endgame, a placé le week-end dernier Aladdin en tête du box-office nord-américain, avant une nouvelle série de grosses productions plus tard cette année.

Film en images réelles adapté du dessin animé qui avait marqué, en 1992, le retour de la maison de Mickey sur le devant de la scène, Aladdin a enregistré 91,5 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux États-Unis et au Canada, selon les résultats définitifs publiés mardi par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Disney’s #Aladdin is the #1 Movie in the World.



See the film now playing in theaters. Get tickets: https://t.co/ltKfjPbMyJ pic.twitter.com/kX5UW9ZSXr