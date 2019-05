La boucherie Hazan va se transformer en «beuhcherie»... — Netflix France

Family Business réunit Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?) et Liliane Rovere (Dix pour cent). Cette nouvelle série, au sous-titre évocateur Beuh, Blanc, Rouge raconte la transformation de la boucherie familiale Hazan en coffee shop.

À la réalisation on retrouve le jeune français Igor Gotesman, qui était déjà derrière la caméra de la comédie Five avec Pierre Niney et François Civil.

Et Jonathan Cohen inventa la beuhcherie :



Family Business, une série Beuh, Blanc, Rouge créée par @igorgotesman. Le 28 joint. pic.twitter.com/k5gofwk0L6 — Netflix France (@NetflixFR) May 28, 2019

Ma petite entreprise

Le héros, Joseph, interprété par Jonathan Cohen, 35 ans travaille dans la boucherie casher de son grand-père. Pour sortir l’entreprise familiale de la crise, Joseph va miser sur un pari : la légalisation du cannabis en France. Il propose d’inventer le concept de « beuhcherie »…

Une comédie à découvrir dès le 28 juin, en espérant qu’elle redorera le blason de la création française sur Netflix après Marseille et Plan coeur.