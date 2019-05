Taron Egerton dans «Rocketman» de Dexter Fletcher — Paramount Pictures

« Rocketman » est plus vrai, plus drôle et mieux réussi que « Bohemian Rhapsody », le précédent biopic rock auquel le réalisateur Dexter Fletcher a participé.

L'acteur Taron Egerton est éblouissant dans le rôle de la rock-star.

Il chante lui-même la plupart des chansons et a été adoubé par Elton John qui soutient le film.

Avec Rocketmande Dexter Fletcher fait s’envoler le spectateur vers des sommets d’enthousiasme. Ce biopic d’ Elton John flirte avec le fantastique et la comédie musicale pour offrir un spectacle jouissif.

Plus encore que pour Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury qu’il a terminé après le renvoi de Bryan Singer, Dexter Fletcher a su saisir la personnalité incandescente de son sujet. 20 Minutes a rencontré le réalisateur et Taron Egerton qui incarne Elton John pour expliquer les raisons de cette réussite.

Elton John est toujours debout

Comme il le clame dans la chanson, I’m Still Standing, Elton John est « toujours debout ». Contrairement à Freddie Mercury, frappé par le sida et décédé en 1991, la rock star de 72 ans a toujours bon pied, bon œil et belle voix comme il l’a prouvé en venant soutenir le film à Cannes. « Le film est forcément plus joyeux parce qu’il se termine bien et que la plupart des spectateurs le savent », insiste Dexter Fletcher. Les photos du générique final qui montrent le vrai Elton John aujourd’hui avec son mari et ses enfants terminent Rocketman sur une note joyeuse.

Elton John est derrière le film

La rock star soutient le film et le clame haut et fort. « Il n’a pas cherché à s’angéliser, précise le réalisateur. Il a accepté d’être révélé dans ses aspects les moins reluisants. » Elton John a bataillé contre la drogue et l’alcool et a pu se montrer odieux avec son entourage notamment avec son parolier Bernie Taupin, avec lequel il est réconcilié depuis. « Elton est un survivant, précise Taron Egerton. Et c’est pour cela aussi qu’on l’aime. J’espère être parvenu à rendre justice à son humour et à son humilité. » Le jeune acteur s’était lié d’amitié avec Elton John pendant le tournage de Kingsman 2.

#RocketMan est une joli réussite, qui a l'intelligence de ne pas se complaire dans le genre du biopic en apportant la dose d'onirisme nécessaire pour rendre l'ensemble original et pertinent.

C'est beau, propre et le cast est impec.

Si vous cherchez une bonne comédie musicale... pic.twitter.com/j2zQNhgIur — William (@Willyam_Fr) May 26, 2019

Elton a fait vraiment chanter Taron

Contrairement à Rami Malek qui était doublé pour Bohemian Rhapsody, Taron Egerton chante lui-même la majorité des tubes du film. « Elton m’a conseillé de ne pas chercher à l’imiter, raconte le jeune acteur. Il préférait que je trouve ma propre voix pour donner une tonalité vivante à sa musique. » Et on y croit ! Le comédien pousse le perfectionnisme si loin dans le son comme dans l’image que, bien qu’il ne ressemble pas physiquement à la star, on finit par oublier qu’il n’est pas Elton John. Lui aussi mériterait un Oscar pour sa prestation.

Elton vit pleinement son homosexualité

Certains spectateurs ont reproché à Bohemian Rhapsody d’avoir jeté un voile sur l’homosexualité de Freddie Mercury. « Elton John a tenu à ce que ce ne soit pas le cas pour Rocketman, explique Dexter Fletcher. On le voit même au lit avec un amant. » Cette scène sensuelle sans être vulgaire réunit Richard Madden et Taron Egerton. « La sexualité est une part importante de la vie, déclare ce dernier. L’orientation sexuelle d’Elton ne pouvait pas être gommée car elle l’une des composantes essentielles de sa personnalité comme de son œuvre. »

Elton ressemble au film (et vice-versa)

Dexter Fletcher a eu l’idée judicieuse de pimenter son film de scènes oniriques fort réussies. « Je voulais que Rocketman ressemble à Elton dans son côté flamboyant », révèle le cinéaste. Taron Egerton s’envole littéralement dans les cieux en entonnant la chanson-titre du film qu’on aimerait voir en faire autant vers les sommets du box-office.