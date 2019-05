POLEMIQUE Mais elle n’a pas vu « Once Upon a Time… In Hollywood », en lice pour la Palme d’or

L'actrice Emmanuelle Seigner et le metteur en scène Roman Polanski sont mariés depuis 29 ans. — ames Gourley/Shutterst/SIPA

Présenté en compétition au Festival de Cannes, Once Upon a Time… In Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino met en scène des personnages entre fiction et réalité.

Il est de notoriété publique que si Leonardo DiCaprio et Brad Pitt jouent des personnages inventés de toutes pièces, Margot Robbie, elle, interprète une personne ayant vraiment existé, Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, assassinée en 1969 par la « famille » de Charles Manson.

« Le concept me dérange »

Or, la femme actuelle du cinéaste, Emmanuelle Seigner, a critiqué l’existence même du projet sur Instagram. « Comment peut-on se servir de la vie tragique de quelqu’un tout en le piétinant, à méditer », écrit-elle en commentaire d’une photo noir et blanc de Roman Polanski et Sharon Tate.

Face aux commentaires et à la potentielle polémique, l’actrice a tenu ensuite à préciser sa pensée : « Petit ajustement car je vois que des gens ne comprennent pas mon propos. Je ne critique pas le film. Je dis juste que cela ne les dérange pas de faire un film qui parle de Roman et de son histoire tragique, et donc de faire du business avec ça, alors que de l’autre côté, ils en ont fait un paria. Et tout cela sans le consulter bien sûr.

Que le film soit bien, heureusement, j‘ai envie de dire. Mais le concept me dérange. »