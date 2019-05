19h15 : Retrouvez déjà les films de la compétition en salle !

Vous avez hâte de voir les films du Festival de Cannes sur grand écran ? Nous aussi ! Voici déjà ce qui est possible : quatorze films de la sélection sont proposés jusqu'à lundi dans 5 cinémas Pathé-Gaumont à Paris, Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. Les courts métrage seront diffusés le 28 mai à Paris au cinéma du Panthéon. Et la sélection officielle Un certain regard sera projetée au Reflet Médicis à Paris du 29 mai au 4 juin.

Sans oublier The dead don't die, de Jim Jarmusch, Sybil, de Justine Triet, Douleur et gloire de Pedro Almodovar et Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui sont déjà en salle.