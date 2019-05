INTERVIEW A Cannes, Philippe Katerine et William Lebghil parlent à « 20 Minutes » de « Yves », la comédie qui les réunis autour d’un réfrigérateur connecté

Philippe Katerine et William Lebghil sur la plage de la Quinzaine à Cannes — S.LEBLANC / 20 MINUTES

« La technologie, c’est pas que je m’en méfie, mais je préfère vivre nu… » La suite des propos de Philippe Katerine ainsi que la repartie de William Lebghil sont à découvrir dans la vidéo ci-dessous. 20 Minutes a rencontré les deux acteurs qui faisaient la clôture de la Quinzaine des réalisateurs avec Yves, le nouveau film de Benoît Forgeard, le réalisateur de Gaz de France.

Ces propos ont été recueillis sur la plage de la Quinzaine, au Festival de Cannes, dans le but de mieux comprendre les personnages de cette fantaisie réjouissante et la position de leurs interprètes par rapport à la technologie, très présente dans le film. Yves est une comédie d’anticipation autour d’un réfrigérateur connecté particulièrement intelligent, serviable, attentionné et même talentueux puisqu'en aidant Jérem à composer des tubes, il va finir par représenter la France à l’Eurovision ! Yves sort en salle le 26 juin.