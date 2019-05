Linda Hamilton est de retour, avec son bazooka, dans le trailer de «Terminator : Dark Fate» — 2019 Twentieth Century Fox

He’s back ! Avec le nouveau Terminator, sous-titré Dark Fate, le producteur James Cameron compte bien faire oublier les récentes suites Renaissance et Genisys. Pour l’aider, il a fait appel au réalisateur de Deadpool, Tim Miller, mais surtout aux acteurs iconiques de la saga, Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton, qui reprennent leurs rôles respectifs de T-800 et Sarah Connor. Comme le révèle la première bande-annonce, ils ne sont pas à proprement dit les héros du film mais prêteront main-forte à la nouvelle génération.

Sarah Connor ? Non, c’est son bazooka

Dans cette suite directe de Terminator 2 : Le Jugement dernier, Dani Ramos (Natalia Reyes) travaille dans une usine automobile à Mexico, lorsque sa vie bascule et qu’elle se trouve confrontée à deux inconnus : d’un côté Gabriel (Gabriel Luna), le Terminator le plus évolué, un « Rev-9 » venu du futur pour la tuer ; de l’autre, Grace (Mackenzie Davis), super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger.

C’est là qu’intervient Sarah Connor, elle qui traque les Terminator depuis des décennies… à coups de bazooka ! Le trailer ne fait en effet pas dans la demi-mesure, et promet un film bourrin pour le 23 octobre prochain. Hasta la vista ?