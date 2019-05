Quentin Tarantino avec le sosie de Brandy, le chien vainqueur de la Palm Dog 2019 — S.LEBLANC / 20 MINUTES

Quentin Tarantino avait confié à 20 Minutes qu’il en rêvait. Eh bien la chienne de son film l’a exaucé. Brandy, le staffordshire terrier de Brad Pitt dans Once upon a time in Hollywood est la nouvelle Palm Dog Wamiz de la meilleure contribution canine au Festival de Cannes. « Bravo à ma formidable actrice Brandy », a félicité le cinéaste venu recevoir le prix en personne.

Le cinéaste attend avec impatience le reste du palmarès, samedi soir. « Attendez de voir », s’est-il esclaffé… mais on sent bien qu’il ne se fait pas beaucoup d’illusion face au niveau très élevé des films en compétition cette année. « Au moins, grâce à cette Palm Dog, on ne rentrera pas les mains vides à la maison », a-t-il plaisanté.

Sur la plage, c’était un sosie de Brandy

Brandy n’avait pas fait le déplacement jusqu’à Cannes et les organisateurs du prix l’avaient remplacée pour la photo par un « sosie » déniché sur la côte d’Azur : un mâle gris alors que la vraie Brandy est une femelle de couleur marron…

On ne sait d’ailleurs pas ce qu’est devenue la chienne qui joue Brandy depuis la fin du tournage de Once upon a time in Hollywood… Et on n’est guère rassuré quant à son avenir professionnel, Quentin Tarantino a assuré en effet en se saisissant du collier estampillé Palm dog qui fait office de trophée : « Je n’ai pas de chien mais dès que j’en aurai un, il portera ce collier ». Du coup, Brandy ne verra sans doute jamais son prix…