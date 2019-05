POLEMIQUE L'actrice mexicano-américaine est très engagée dans les combats des femmes, pour l'égalité et contre les violences

Le milliardaire Francois-Henri Pinault et son épouse, l'actrice Salma Hayek — WENN

Une Palme d’honneur pour Alain Delon, un déshonneur pour les femmes ? Depuis l’annonce de l’hommage du festival de Cannes à l’acteur français, une polémique s’est invitée sur la Croisette. Une organisation américaine a en effet une pétition pour annuler purement et simplement cette Palme, qualifiant Alain Delon de « raciste, homophobe et misogyne ». Le premier concerné a déjà réagi à la pétition : « Je ne comprends pas ce que c’est que ce truc. J’ai l’impression que son auteur cherche surtout à se mettre en valeur. Qui est-elle ? Et pourquoi maintenant ? »

Persona non grata ?

La remise de la Palme d’honneur devrait bien avoir lieu dimanche soir, des mains de sa fille Anouchka, mais Le Journal du dimanche révèle qu’une star qui devait honorer la cérémonie de sa présence ne sera finalement présente. « Salma Hayek devait selon nos informations participer activement à la cérémonie sur la scène de la salle Debussy, écrit le journal. Mais elle restera finalement en retrait. Les organisateurs ont estimé que la présence de l’actrice mexicano-américaine risquait de relancer inutilement la polémique. »

Salma Hayek est en effet très engagée dans les combats des femmes, pour l’égalité et contre les violences, accompagnée par son mari, François-Henri Pinault, président du groupe de luxe Kering. Ils ont lancé ensemble le programme «Women In Motion », pour plus de visibilité des femmes dans le cinéma, qui tiendra d’ailleurs son dîner annuel à Cannes ce même dimanche soir.