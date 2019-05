Aya Nakamura chante sur la plage Magnum à Cannes — MAGNUM

Elle succède à Kendal Jenner, Cara Delevingne ou Bella Hadid. Aya Nakamura, la chanteuse aux 930 millions de vues sur YouTube était à Cannes pour quelques jours, invitée comme égérie de la marque Magnum qui tient chaque année une plage sur la Croisette. L’occasion de donner « un petit show », comme l'appelle, de quatre titres dont Pookie. Et de répondre à quelques questions de 20 Minutes.

Pourquoi avoir accepté ce rôle d’égérie Aya ? Vous aimez les glaces ?

Oui, je suis fan ! J’aime bien la marque aussi, on ne va pas se mentir.

C’est votre premier Festival de Cannes. Quelle est votre impression ? Un peu superficiel, non ?

Non, au contraire… Et c’est ce qui fait la magie de Cannes : c’est un grand événement dans lequel tous les acteurs et les artistes se retrouvent, il y a même des gens de la mode… Tout le monde peut se rencontrer… Tout le monde se fait beau, tout le monde est content, tu vois… Non, non, ce n’est pas superficiel

Si on vous propose un rôle au cinéma, vous y allez ?

Mouais, peut-être ! Je ne suis pas actrice et je ne sais pas trop bien jouer la comédie…

Peut-être qu’un jour j’aurais une proposition pour un film et ça fera l’affaire ? Mais pour l’instant, non.

Au cinéma, vous aimez quel genre de films ?

Les films d’action… Les films dramatiques… Et un peu de fantastique… Genre sorcellerie, tout ça…

En soirée, comme celle de Magnum où vous chantez, quel conseil donneriez-vous à une jeune fan pour éviter un fashion faux pas ?

Je me rappelle, quand je faisais des fashion faux pas, je ne me rendais pas compte de plein de trucs...

Ma chérie, il faut que tu calcules: les cheveux, la tenue, les chaussures, les accessoires... Parce que tout, jusqu'aux ongles, doit aller ensemble... Avant, je ne faisais pas attention à ça. Surtout fais attention à ça ma chérie...