Taron Egerton dans Rocketman de Dexter Flectcher — Paramount

De nos envoyés spéciaux à Cannes, Caroline Vié et Stéphane Leblanc

Vent, pluie et grisaille n’ont pas empêché le Festival de briller de tous ses feux avec de la musique, un retour douloureux dans la réalité du monde actuel à travers une fable très actuelle sur l’uberisation du travail et une autre, plus poétique et fantastique pour traiter des migrations.

L’image du jour : Elton chante avec Taron Egerton

Juste après La Carioca revisitée vingt-cinq ans plus tard par Gérard Darmon et Alain Chabat sur la plage, Elton John et Taron Egerton qui l’incarne dans Rocketman (en salle le 29 mai) ont chanté en duo lors de la soirée du film après que le chanteur a ouvert ce miniconcert avec I’m Still Alive. Le public a repris le refrain en chœur et l’émotion a été à son comble au moment où ils ont salué main dans la main. Le Festival de Cannes vaut aussi pour des moments comme celui-ci.

La phrase du jour : « Les riches n’iront pas voir mon film »

Ken Loach est persuadé que les gens fortunés ne s’intéressent pas à son cinéma engagé. Le réalisateur avait fait pleurer les spectateurs en 2016 (et obtenu la Palme d’or) avec Moi, Daniel Blake. Son nouveau film, Sorry We Missed You, dénonce l’ubérisation de la société, en racontant l’histoire d’une famille de travailleurs pauvres. Ce film fort ne fait pas tache dans la filmographie du cinéaste militant contre les inégalités sociales.

Le post Instagram du jour : Mati Diop en conférence de presse

Coup d’essai, coup de maître. La jeune réalisatrice Franco-Sénégalaise a séduit la Croisette avec son premier film, « Atlantique », une fable poétique et fantastique sur les migrations, telles qu’elles sont vues et vécues d’Afrique.

20 Minutes verrait bien son film figurer au palmarès, et pas seulement parce que c’est « un film de femme noire africaine »…