De vampire à chauve-souris, il n’y a qu’un pas. Robert Pattinson, révélé dans la saga Twilight pour son rôle d’Edward Cullen, est dans les petits papiers de la production du prochain Batman. C’est ce que révèle Variety, qui indique que l’acteur serait actuellement en négociations pour tourner dans le long-métrage de Matt Reeves, qui a réalisé La Planète des Singes : L’Affrontement en 2014 et La Planète des singes : Suprématie en 2017.

Robert Pattinson devrait donc succéder à Ben Affleck, George Clooney, Val Kilmer et Michael Keaton. Si l’information se confirme, il sera le deuxième acteur le plus jeune à incarner l’homme chauve-souris, à l’âge de 33 ans. Devant lui, Christian Bale restera le plus jeune des Batman ; il avait 31 ans lorsque Batman Begins est sorti en 2005.

Sortie prévue en 2021

Quoi qu’il en soit, Robert Pattinson ne chôme pas en ce moment. Il est actuellement à Cannes pour présenter le film The Lighthouse, dans lequel il incarne un gardien de phare sur une île mystérieuse de Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe siècle. Le long-métrage a été sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs.

Aucune date de tournage n’a encore été dévoilée pour ce nouveau volet de Batman. Le film devrait sortir dans les salles obscures en juin 2021.