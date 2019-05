Virginie Ledoyen préside le jury de la Queer Palm à Cannes — S.LEBLANC / 20 MINUTES

« Je suis horrifiée par ce que vous me dites ». Virginie Ledoyen savait que les agressions homophobes se multiplient depuis plusieurs années, mais elle ignorait tout de l’enquête sur l’inaction des témoins de ces agressions, rapportée ce jeudi matin par 20 Minutes. L'actrice est à Cannes pour présider le jury de la Queer Palm,

Ce prix a été créé en 2010 par le journaliste Franck Finance-Madureira afin de mettre en lumière des films qui dressent un portrait pertinent d'une communauté LGBT trop peu et mal représentée dans l’industrie cinématographique. Il s'est ouvert depuis aux problématiques de genre et d'indentité en général.

Elle entend mener son jury « à la baguette »

La Queer Palm qu’elle appelle de ses voeux « sera d’abord un bon film de cinéma » à 20 Minutes. Quitte à mener son jury « à la baguette » pour arriver à ses fins, lance-t-elle sur le ton de l’humour.

Pour succéder à Girl et à 120 Battements par minutes, dix-huit films sont en lice parmi tous ceux que les différentes sections du Festival de Cannes ont sélectionnés :

Douleur et gloire de Pedro Almodovar (Sélection officielle – compétition)

Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin (Sélection officielle – compétition)

Matthias et Maxime de Xavier Dolan (Sélection officielle – compétition)

Bacurau de Kleber Mendonça Filhio/Juliano Dornelles (Sélection officielle – compétition)

Frankie d’Ira Sachs (Sélection officielle – compétition)

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (Sélection officielle – compétition)

Rocketman de Dexter Fletcher (Sélection officielle – hors-compétition)

Lux Æterna de Gaspar Noé (Sélection officielle – hors-compétition – Séances de minuit)

5B de Dan Krauss (Sélection officielle – hors-compétition – Séances spéciales)

Beanpole de Kantemir Balagov (Un Certain Regard)

Port Authority de Danielle Lessovitz (Un Certain Regard)

Liberté d’Albert Serra (Un Certain Regard)

Adam de Maryam Touzani (Un Certain Regard)

And Then We Danced de Levan Akin (Quinzaine des Réalisateurs)

Zombi Child de Bertrand Bonello (Quinzaine des Réalisateurs)

Tlamess d’Ala Eddine Slim (Quinzaine des Réalisateurs)

Tu mérites un amour de Hafsia Herzi (Semaine de la Critique)

Indianara d’Aude Chevalier-Beaumel et Marcello Barbosa (Acid)