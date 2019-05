Jean Dujardin et Adèle Haenel dans «Le Daim» de Quentin Dupieux — Diaphana

Jean Dujardin se souvient de Cannes.

Leon Vitali se souvient de Stanley Kubrick et de « Shining ».

Les fans se souviennent de « La cité de la peur » de « Les Nuls ».

De notre envoyée spéciale à Cannes, Caroline Vié

« Le beau temps n’éloigne pas des salles de cinéma » : ce proverbe cannois ne s’est pas révélé tout à fait exact car c’est en des salles que de fort belles choses se sont passées.

La phrase du jour : « A Cannes, je me suis senti profondément aimé »

Jean Dujardin venait de recevoir son Prix d’interprétation à Cannes pour The Artist en 2011 et le monde du cinéma l’applaudissait à tout rompre. Huit ans plus tard, c’est Le Daim qu’il est venu présenter devant des fans enthousiastes attirés par son duo avec Adèle Haenel devant la caméra de Quentin Dupieux. Cette comédie frappadingue à pour point commun avec The Artist d’être fort drôle.

Le fan du jour : Leon Vitali, assistant de Stanley Kubrick

Depuis la mort du maître en 1999, Leon Vitali perpétue sa mémoire et perpétue son œuvre. « Stan a été la rencontre de ma vie, celle qui a tout changé quand j’ai fait l’acteur pour lui dans Barry Lindon avant de devenir son proche collaborateur. » Il a récemment participé à la restauration de chef-d’œuvre horrifique Shining (1980), d’après Stephen King, présenté en séance hommage.

Le tweet du jour : Une carioca géante organisée pour les 25 ans de « La Cité de la peur »

85 danseurs ont attiré de nombreux festivaliers devant la mairie de Cannes ce mercredi à 18h pour une carioca géante de La Cité de la peur, façon flahmob. Les acteurs d’origine étaient quant à eux annoncés pour présenter la projection du film au Cinéma de la Plage, ouverte au public à 21h30.

Non loin de là, quelques privilégiés espèrent la présence d’Elton John à la soirée de son biopic Rocketman. Il se dit qu’il pourrait chanter. On suit ça de près…