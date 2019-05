Alain Delon devrait recevoir une Palme d'honneur au Festival de Cannes. — Alfonso Jimenez/REX/Shutterstock/SIPA

Honorer la carrière d'Alain Delon n’emballe pas tout le monde. Alors qu'une Palme d'honneur sera remise à l'acteur lors du Festival de Cannes, une pétition lancée par une organisation américaine s’oppose à cet hommage, qualifiant l’acteur de « raciste, homophobe et misogyne », rapporte francetvinfo.fr.

« Il n’est pas trop tard pour exprimer notre désapprobation »

« Connu pour ses prises de parole en public, il [Alain Delon] a affirmé que les couples homosexuels ne devraient pas avoir le droit d’adopter des enfants et que les femmes devraient être traité de manière "macho", incluant de "les gifler" », est-il écrit dans cette pétition créée par l’organisation Women and Hollywood. « Même son fils l’accuse de violences domestiques, poursuit le texte. En outre, il a exprimé sa sympathie pour les mouvements d’extrême droite en France et son intérêt pour arrêter l’immigration dans son pays ». Pour ces raisons, la pétition s’étonne que le Festival de Cannes honore la carrière de l’acteur. « Il n’est pas trop tard pour exprimer notre désapprobation à l’égard de l’organisation », est-il écrit. Ce lundi, la pétition a obtenu plus de 14.000 signatures.

Dimanche, le JDD dévoilait une affiche spéciale du Festival de Cannes, en l’honneur d’Alain Delon, une photo extraite du film Plein Soleil. Selon le journal, elle avait été envisagée avant la mort d’Agnès Varda, et qu’une affiche à l’effigie de la réalisatrice soit retenue. Mais la photo d’Alain Delon sera tout de même accrochée à Cannes pour le festival.