Le prochain «Spider-Man : Far From Home» introduit Mysterio, un personnage interprété par Jake Gyllenhaal et échappé d'un monde parallèle

- ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT PLEIN DE MEGA SPOILERS SUR « AVENGERS : ENDGAME » -

« Si vous n’avez pas encore vu Avengers : Endgame, ne la regardez pas, elle contient des spoilers importants », prévient l’acteur Tom Holland en amorce de la dernière bande-annonce de Spider-Man : Far From Home. Un avertissement qui vaut aussi pour cet article. Car voilà, Tony Stark est mort, il s’est sacrifié pour neutraliser Thanos et sauver l’univers. Il n’est pas le seul, Black Widow, Captain America, voire Thor, tirent leur révérence à la fin d’Endgame, suite d’Infinity War, apothéose de 11 ans et 21 films Marvel et étape clé du Marvel Cinematic Universel. Et maintenant ?

Après Avengers : Endgame, Spider-Man est de retour.

Des super-héros plus inclusifs

Si le producteur et gardien du MCU, Kevin Feige, assure que les dix prochaines années sont planifiées, difficile d’en savoir plus sur l’après « The Infinity Saga ». Des films sont bien datés pour 2020, 2021 et 2022, mais à quels super-héros seront-ils consacrés ? Si des suites sont prévues pour Black Panther, Doctor Strange, Ant-Man, Captain Marvel ou les Gardiens de la galaxie, Marvel a besoin de renouveler son casting d’Avengers, de compenser les absences d’Iron Man et Captain America.

Et le studio mise, comme promis, sur plus d’inclusivité avec Shang-Chi, leur premier film de super-héros asiatique, et The Eternals porté par Angelina Jolie en Sersi. Elle sera la troisième super-héroïne en tête d’affiche, après Captain Marvel et Black Widow, qui aura le droit – enfin – à son propre film solo, un prequel vu son sort dans Endgame. Le tournage doit commencer en juin, avec toujours Scarlett Johansson et sous la direction de Cate Shortland, et le long-métrage devrait inaugurer une nouvelle phase et nouvelle saga.

Avengers versus X-Men

Mais cette nouvelle phase pourrait être aussi l’occasion d’accueillir de vieux amis, à savoir les X-Men et Les Quatre Fantastiques. En effet, le récent rachat de la Fox par Disney ramène ces super-héros sous pavillon Marvel Studios. Le prochain Dark Phoenix devrait mettre un point final aux X-Men tels que le spectateur les connaît depuis vingt ans, et tout le monde a préféré oublier le reboot des Quatre Fantastiques. Comme lorsque Spider-Man a rejoint les Avengers dans Civil War, si ce rachat pose des questions sur la position dominante de Disney à Hollywood, il offre de belles promesses créatives, et pourquoi pas un « Avengers versus X-Men ».

Du grand au petit au grand écran

Ce n’est pas le seul changement de politique que prépare Marvel. Le studio ne semble plus vouloir mettre toutes ses oeufs dans le même panier, c’est-à-dire au cinéma. Il existait bien sûr déjà des séries télé Marvel, sur ABC (Agents of S.H.I.E.L.D., Inhumans) ou Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage…), toutes annulées ou en fin de vie, mais Disney compte profiter de sa prochaine plate-forme de streaming, Disney +, pour ouvrir son univers, et donner leurs séries à des personnages considérés jusque-là comme secondaires : Falcon et Winter Soldier, Wanda et Vision, Hawkeye ou Loki. Les acteurs des films reprendront leurs rôles pour six à huit épisodes, et le studio ne s'interdit pas d’introduire de nouveaux super-héros sur le petit écran pour les exploiter ensuite sur le grand. La série The Falcon and the Winter Soldier pourrait ainsi servir de test, de rampe de lancement, pour voir Anthony Mackie, alias le Faucon, enfiler le costume de Captain America, comme teasé à la fin d’Endgame.

Bienvenue dans le « Multivers »

Premier film post Endgame, en salle le 3 juillet, Spider-Man : Far From Home annonce une possible révolution dans sa nouvelle bande-annonce : le « Multivers », soit l’existence de plusieurs Terres parallèles, et avec elles d’autant de différents Avengers, comme dans les comics. Peter Parker va en effet prêter main-forte à un nouveau personnage, Mysterio interprété par Jake Gyllenhaal, qui vient d’une autre Terre. C’est la porte ouverte à une infinie de possibilités, et même au retour de héros disparus sur notre Terre mais vivants sur d’autres, des Terres où Iron Man ne serait pas sacrifié et Captain America n’aurait pas raccroché. A moins que…

A moins que que ce ne soit un tour, un piège, de Mysterio, qui, il faut le rappeler, est un maître de l’illusion et une Némésis de Spider-Man. Il mentirait, ce qui permettrait à Marvel d’écarter cette solution. Du moins pour l’instant. Déjà évoqué dans Doctor Strange, Captain Marvel ou Endgame, le « Multivers » sera, à coup sûr, le futur de l’univers Marvel.