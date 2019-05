Chewbacca et Han Solo dans Star Wars — NANA PRODUCTIONS/SIPA

« Nous avons été partenaires au cinéma et amis pendant plus de 30 ans, et je l’aimais. » Si une réaction était attendue au décès de Peter Mayhew, éternel Chewbacca, c’était bien celle d’Harrison Ford, avec qui il a traversé les films et les étoiles aux commandes du Faucon Millénium.

« Peter Mayhew était un homme bon et affectionné, d’une grande dignité et d’un caractère noble, écrit l’acteur dans un communiqué. Il a apporté à Chewbacca des aspects de sa personnalité, en plus de son intelligence et de sa grâce. Il lui a insufflé son âme. »

« L’être humain le plus proche qui soit d’un Wookie »

L’interprète de Han Solo rappelle le rôle important qu’à jouer Chewie dans le succès des films Star Wars : « Comme des millions d’autres, je n’oublierai jamais Peter et ce qu’il nous a tous donné. Repose en paix mon cher ami ».

George Lucas a lui aussi rendu hommage « au plus gentil des géants », pour reprendre la belle formule de Mark Hamill. « Peter était un homme formidable. Il était l’être humain le plus proche qui soit d’un Wookie : un grand cœur, une nature généreuse… et j’ai appris à toujours le laisser gagner, a réagi dans un communiqué le créateur de la saga, dans un clin d’œil au caractère prétendument vindicatif de cette espèce extraterrestre. C’était un bon ami et je suis attristé de son décès. »