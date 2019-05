Ça ne va pas le faire, en fait. Déjà lorsque de premières images avaient fuité sur les réseaux sociaux, les fans s’étaient émus du design de Sonic ​dans le film qui lui est consacré : aspect humanoïde, grandes jambes, tête bizarre… On était loin du souvenir de la mascotte de Sega. Une impression confirmée par la bande-annonce dévoilée mardi, et ce malgré l’irrésistible show de Jim Carrey en méchant Dr. Robotnik. Après deux jours de critiques, de détournements et de trollage, le studio a décidé de réagir… et de tout changer.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️