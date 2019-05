AH LES CRO-CRO-CROCODILES Alexandre Aja fait son grand retour à l’horreur après « Haute tension » et « La Colline a des yeux »

Kaya Scodelario à l'affiche de «Crawl», le prochain film d'horreur d'Alexandre Aja, le 24 juillet en salle — Paramount Pictures France

Après avoir secoué le cinéma de genre avec Haute tension et La Colline a des yeux, Alexandre Aja avait moins fait parler de lui, à part le délirant Piranha 3D. Son dernier film, La Neuvième Vie de Louis Drax, n’était même pas sorti au cinéma, juste en DVD. Or, le réalisateur français s’apprête à faire son grand retour à l’horreur avec Crawl, le 24 juillet en salle, un film de survie où Hayley (Kaya Scodelario) part à la recherche de son père disparu en plein ouragan, alors que les eaux montent et avec elles, quelques alligators.

Cet été, ce n'est pas des requins dont il faut avoir peur dans l'eau... 🐊 #CRAWL arrive au cinéma. Par Alexandre Aja 😎➡️➡️ La Colline a des Yeux, Piranha 3D,... DU LOURD 🚨 pic.twitter.com/HD968ucVJC — Paramount Pictures (@paramountfr) May 2, 2019

Après Piranha 3D, « j’avais envie de retrouver le chemin de la peur, faire un film de pur suspens, de tension, qui colle le spectateur à son siège, commente Alexandre Aja sur Allociné. Je voulais retrouver cette sensation qu’on a devant des films comme The Descent, La Colline a des yeux, Haute tension ».

S’il existe déjà des films de crocos (Lake Placid, Solitaire), le cinéaste compte bien les faire oublier : « Le sous-genre du film de crocodiles et d’alligators a été extrêmement exploité mais il n’y a jamais eu Les Dents de la mer du film de crocodiles et d’alligators. C’était le défi qu’on s’est fixé en commençant à travailler, écrire l’histoire ultime qui "effacerait" tous ces films qui sont rigolos mais pas inoubliables ».