Image extraite du film «Once Upon a Time in Hollywood». — Copyright Sony Pictures

Il était attendu, très attendu, et c’est confirmé, le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood, est prêt et sera donc en compétition au prochain festival de Cannes. « On a craint, que le film, ne sortant que fin juillet, ne soit pas prêt mais Quentin Tarantino, qui n’a pas quitté sa salle de montage depuis quatre mois, est un vrai enfant de Cannes, fidèle et ponctuel », a commenté Thierry Frémaut dans un communiqué.

« Comme pour Inglourious Basterds, ajoute le délégué général du festival, il sera bien là, vingt-cinq ans après la Palme d’or de Pulp Fiction, avec un film terminé, projeté en 35mm et en présence de sa troupe d’acteurs : Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt. Son film est une déclaration d’amour au Hollywood de son enfance, une visite rock à l’année 1969 et une ode au cinéma tout entier. » Un film de deux heures et 45 minutes.

Gaspar Noé en séance de minuit

Egalement évoqué, le deuxième volet de Mektoub my love, sous-titré Intermezzo, d’Abdellatif Kechiche rejoint lui aussi la compétition avec ses quatre heures au compteur. Mais ce ne sont pas les seuls ajouts à la sélection officielle, puisque le festival annonce Lux Æterna, un moyen-métrage de Gaspar Noé, présenté en séance de minuit. « Sur un tournage, deux actrices, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, se racontent des histoires de sorcières, et pas seulement, décrit Thierry Frémaux. Lux Æterna est aussi un essai sur le cinéma, sur la cinéphilie et sur l’hystérie des plateaux. »

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti et Odnazhdy v Trubchevske de Larissa Sadilova sont, eux, ajoutés à Un Certain Regard, et Gael García Bernal et Patricio Guzmán proposeront leurs derniers films en séances spéciales, respectivement Chicuarotes et La Cordillère des songes. Autres séances spéciales, La Glace en feu de Leila Conners (le documentaire The 11th Hour) et Ward 5B de Dan Krauss.