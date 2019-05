Kathryn Newton dans «Pokémon: Détective Pikachu» de Rob Letterman — Warner Bros France

« Pokémon : Détective Pikachu » permet de retrouver de nombreuses créatures de l'univers bien connu.

Rob Letterman a puisé dans le jeu vidéo qui a inspiré le film.

Il s’est aussi permis d'adresser quelques clins d’œil aux fans.

Ce serait un comble que l’adorable créature jaune aux pommettes rouge n’apparaisse pas dans Pokémon : Détective Pikachu de Rob Letterman, avec un titre pareil… Mais d’autres bestioles venues tout droit des jeux et dessins animés y sont aussi présentes. Et elles n’ont pas été choisies au hasard.

« On est parti du jeu qui a inspiré le film pour sélectionner les Pokémon qu’on allait représenter, explique Rob Letterman à 20 Minutes. Il fallait que les fans s’y retrouvent sans que ceux qui ne connaissent pas ce monde soient perdus. »

Pikachu, ce héros

Psykokwak, Osselait, Ronflex, Rondoudou et autre Bulbizarre sont donc invités à rejoindre les héros humains incarnés par Kathryn Newton et Justice Smith sur les traces d’un savant joué par Bill Nighy. « On a beaucoup interrogé les fans pour savoir qu’elles sont leurs bestioles favorites, celles qu’ils aimeraient rencontrer ou posséder », précise le cinéaste. Il est certain que Pikachu, petite boule de poils, est l’un des favoris du public. « Même ceux qui ne connaissent rien aux Pokémon en ont entendu parler », insiste Rob Letterman.

All the love 💛💛💛# DetectivePikachu is playing everywhere on May 10. Get your tickets now! https://t.co/LlYjsIYPoi pic.twitter.com/uCPcPvxDcS — POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie) April 29, 2019

Des Pokémons inutiles

« On a aussi ajouté des Pokémon emblématiques du jeu comme les Magicarpes connues pour leur inutilité totale. C’était un clin d’œil aux joueurs », s’amuse le réalisateur. Reconnaître et nommer les Pokémon visibles dans le film est l’un des plaisirs qu’offre Détective Pikachu aux connaisseurs de l’univers. « Notre film est une porte ouverte sur ce monde très inventif, martèle Rob Letterman. J’aimerais que, à la fin de la projection, tout le monde ait envie d’adopter un Pokémon ». Et pourquoi pas de les attraper tous ?