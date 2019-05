Robert Downey Jr. — WENN

Avengers : Endgame, le film de tous les records? Alors qu’il devrait bientôt dépasser les deux milliards de dollars du box-office, et donc Infinity War, pour titiller Titanic et Avatar, le nouveau blockbuster Marvel est déjà assuré de rapporter beaucoup (beaucoup) d’argent à ses interprètes.

Comme le révèle The Hollywood Reporter, Chris Hemsworth et Chris Evans, respectivement Thor et Captain America, avaient signé un contrat pour cinq films à l’origine, qu’ils ont renégocié avant Infinity War pour monter à 15-20 millions de dollars par film. 20 millions, c’est ce que Scarlett Johansson sera payée pour le film solo Black Widow prévu pour 2020.

Cinq millions pour trois jours de tournage

Mais celui qui par tout a commencé avec Iron Man, celui est un peu devenu le visage des Avengers, va gagner encore plus. Beaucoup plus. Robert Downey Jr. a signé un deal financier unique avec Marvel Studios et le producteur Kevin Feige, qui lui assure en plus de son salaire, un pourcentage sur les recettes des films. Toujours selon le Hollywood Reporter, il aurait ainsi perçu 75 millions de dollars pour Infinity War, ou encore reçu un petit billet de cinq millions pour ses trois jours de tournage sur Spider-Man : Homecoming.

Comme le précise le magazine américain, la star ne touche ses bonus que si les films franchissent un palier, 500 millions de dollars de recettes par exemple pour le premier Iron Man. Un palier qui s’est ensuite situé à 700 millions, puis 1,5 milliard pour les films Avengers.