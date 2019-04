Diane Rouxel et Philippe Katerine lors de la 37e cérémonie des Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere 2019 — Jacques BENAROCH/SIPA

Qui pour succéder à Adeline d’Hermy et Nahuel Pérez Biscayart, qui pour être les futurs Romy Schneider et Patrick Dewaere ? Lundi soir s’est tenu à l’hôtel Lancaster à deux pas des Champs Elysées à Paris, la 37e cérémonie des Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere, qui récompense les espoirs du cinéma français. Une soirée présentée par Eric Naulleau et Caroline Vié, journaliste à 20 Minutes, et dédiée à la mémoire de Philippe Gildas.

A l’affiche de quatre films

Les deux jurys, composés de journalistes, ont décidé de récompenser cette année Diane Rouxel, à l’affiche de quatre films (Les garçons sauvages, Mes provinciales, Marche ou crève, Volontaire), et Philippe Katerine, déjà auréolé du César du meilleur second rôle pour Le Grand Bain. Diane Rouxel a reçu son prix des mains de Lambert Wilson, son partenaire à l’écran dans Volontaire, et Philippe Katerine pouvait compter sur le réalisateur Thierry Jousse qui l’a révélé au cinéma dans Les Invisibles en 2005.

Egalement nommés mais pas récompensés, Félix Moati, William Leghil ou encore Alice Isaaz étaient également présents à la soirée pour trinquer avec les vainqueurs.