COSPLAY Le 4 mai, c’est « May the Fourth », la grande fête « Star Wars » où les meilleurs costumes de fans sont de sortie

Même les jouets sont costumés à la convention Star Wars Celebration — C.Vié

Les fans de « Star Wars » ne ménagent ni leur temps ni leur argent pour se costumer en personnages de la saga.

Certaines tenues sont dignes de figurer dans les films.

D’autres prennent des libertés avec l’univers créé par George Lucas.

Les fans de Star Wars considèrent le 4 mai comme une fête. Tout part d’un jeu de mots sur « May the Fourth be with you » (Que le 4 mai soit avec vous) qui rappelle le célèbre « Que la force soit avec vous » en anglais.

Pour célébrer l’occasion dignement – ou presque – 20 Minutes, revient sur les costumes les plus marquants de la convention Star Wars Celebration qui s’est déroulée en avril dernier à Chicago. Rappelez-vous : on dit « costumés » et non pas « déguisés » si l’on ne veut pas être balancé au fond du puits de Jabba le Hutt ! On a pu remarquer plusieurs écoles dans l’élaboration des tenues.

Les « c’est beau et cher et vice-versa »

Le garde gamorréen qui arpente les allées de la convention avec l’air aimable qu’implique sa fonction semble tout droit sorti d’un film. La foule s’ouvre devant lui comme la mer Rouge devant les Hébreux, mais pas facile de communiquer avec la personne qui se trouve sous le masque : « Je ne vois pas grand-chose et cela tient chaud », murmure une voix caverneuse. On croit comprendre que l’ensemble lui a coûté 3000 dollars. Le Porg sous lequel se dissimule un certain Jimmy ne lui procure pas une meilleure vue, mais son costume ne lui a coûté que 800 dollars. Pour ce prix-là, il s’autorise le droit de poser avec plein de gamins qui lui marchent sur les palmes.

Les « WTF ? »

« Mais qu’est-ce qui t’es passé par la tête mon petit bouchon ? » C’est parfois la première chose qui vient aux lèvres devant certains accoutrements. « J’ai tout fait à la maison pour moins de 50 dollars, car je me suis décidé en dernière minute », déclare un Chewbacca en carton. Et c’est plutôt réussi. On est plus perplexe face à un couple de dinosaures qui se tapent dessus à coups de sabre laser avec un entrain gaillard. Impossible d’en tirer autre chose que des grognements avant de prendre la fuite de peur de se faire mordre.

Les « y a de l’idée »

Dans le style mash up de la mort qui tue, le shérif Solo se pose un peu là. De loin, on se demande ce que Woody et la Bergère de Toy Story viennent faire là. En regardant de plus près, on remarque que le motif sur la robe de la dame ne vient pas du film de John Lasseter. Cerise sur le costume de cow-boy : sous la semelle, le nom de Boba Fett, chasseur de prime, a remplacé celui d’Andy, le gamin qui possède Woody. « On a mélangé nos deux films préférés et on a tout fait nous-même », avoue le couple. Tout ça pour 600 dollars.

Les « Waaaaah trop cool »

Ce sont sans doute nos préférés, car vraiment inventifs et porteurs d’un message rigolos. Mickey habillé en empereur Palpatine (le superméchant à côté duquel Dark Vador fait figure d’agneau de lait) promène en laisse George Lucas vêtu de l’affriolant maillot deux pièces de la princesse Leia dans Le retour du Jedi. « C’est bien ce que fait Disney à l’univers de LucasFilm : il l’a asservi à son profit », insiste George sous sa barbe. Le duo a investi moins de 500 dollars. Et que dire de cette adorable princesse Leia totalement décomplexée. « Je m’éclate », avoue-t-elle à 20 Minutes avant de reprendre sa conversation téléphonique. Elle a rudement raison et on lui dit bravo.