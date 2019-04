Le comédien Edouard Baer à Cannes en mai 2018. — FMB/WENN.COM/SIPA

Pour la deuxième année consécutive, et la quatrième en tout, Edouard Baer jouera les maîtres de cérémonie lors du prochain festival de Cannes qui s'ouvre le 14 mai. Encore une fois, il sera tout seul, sans auteurs. « C’est stressant, mais c’est ce qui est excitant, a confié lundi le comédien au micro d’Anne Roumanoff sur Europe 1. Même si vous avez tout prévu, il y a toujours quelque chose qui arrive. »

« J’ai renoncé à faire rire »

Qu’il s’agisse de Cannes, des César ou des Oscars, il est toujours tentant d’essayer de faire rire son auditoire pour garder leur attention pendant toute la cérémonie, mais pas de ça pour Edouard Baer. Pas que, en tout cas : « J’ai renoncé à faire rire. J’essaye d’écrire quelque chose qui me touche et si c’est détendu, là on essaie de faire rigoler un peu. Lorsque vous ne faites pas de trucs humoristiques, on a un peu peur de faire quelque chose de pompeux. »

L’acteur interprète depuis le 18 avril les bien nommées Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce sur la scène du Théâtre Antoine à Paris.