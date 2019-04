Image extraite du film «Détective Pikachu». — Copyright Courtesy of Warner Bros. Pictures

Drôle, haletant, et mimi ? Une nouvelle bande-annonce vient de dévoiler une nouvelle facette du film Détective Pikachu. Avec What a wonderful world de Louis Amstrong en fond sonore, on découvre un monde merveilleux de Pokémon, tous plus mignons les uns que les autres.

Un Pikachu drôle et mignon ?

Le pitch de Détective Pikachu ? Un jeune homme dénommé Tim va enquêter sur la disparition de son père, un détective privé. Pikachu, lui aussi détective et ancien partenaire du disparu, va prêter main-forte au jeune homme. L’histoire se déroule dans la ville de Ryme, peuplé aussi bien par des humains que des Pokémon. Le gros point fort de l’histoire ? Le personnage de Pikachu (doublé par Ryan Reynolds), qui semble allier intelligence, humour et mignonnerie. Du moins, on l’espère. A découvrir au cinéma le 8 mai.