«Avengers: Endgame» de John et Anthony Russo — Disney/Marvel

« Avengers : Endgame » marque la fin d’une saga Marvel.

Les super-héros continueront à vivre des aventures sur grand écran.

Spider-man sera notamment de retour en juillet prochain.

Ils sont venus, ils ont combattu et ils sont tous présents pour célébrer la fin de la saga. Avengers : Endgame de Joe et Anthony Russo met un point final à une série de vingt-deux films Marvel dans laquelle revient la vidéo ci-dessous.

C’est un vrai festival de super-héros que propose cette suite d' Avengers : Infinity War. Mais on peut gager que les amateurs de super aventures n’auront pas fini de se délecter sur grand écran. Entre les justiciers de chez DC (dont Shazam! et Aquaman) ont cartonné et le grand retour de Spider-Man: Far From Home en salle le 3 juillet prochain, il est certains que les comics n’ont pas fini de se décliner en salles après Avengers : Endgame.