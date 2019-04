Un hommage au légendaire comédien du Guépard de Luchino Visconti, Palme d’or en 1963. Le 72e Festival de Cannes remettra une Palme d’or d’honneur à Alain Delon pour « sa magnifique présence dans l’histoire du 7e art », ont informé mercredi les organisateurs, à la veille de la présentation de la sélection.

