BILAN « 20 Minutes » revient sur les événements les plus marquants de ces quatre jours de convention « Star Wars Celebration », qui a pris fin ce lundi à Chicago

Daisy Ridley dans «Star Wars: The Rise of Skywalker» de J.J. Abrams — Disney

« Star Wars Celebration » a réuni les fans de « Star Wars » pendant quatre jours à Chicago.

On attend impatiemment la nouvelle convention en Californie en avril 2020.

Star Wars Celebration, c’est fini. Pour les fans, l’heure est venue de ranger les sabres laser et de reprendre une activité normale.

Et, pour 20 Minutes, de revenir sur les neuf temps forts de cette édition 2019, précédant la sortie en décembre du dernier épisode de la troisième trilogie.

1. On en a appris plus sur l’épisode l’Episode IX

Le titre, The Rise of Skywalker, a été dévoilé sous les vivats. Les premières images du teaser sont également prometteuses. Il semblerait que l’Empereur, qu’on croyait mort, soit de retour. A confirmer lors de la sortie du film, le 18 décembre. On sait maintenant qu'en France, le titre a été traduit par L'ascension de Skywalker.

2. On a passé un bon moment avec Anthony Daniels

Le merveilleux acteur britannique a joué dans tous les films Star Wars où il prête son corps et sa voix so british au robot doré C-3PO. Il a profité de la convention pour annoncer qu’il allait publier ses mémoires en anglais, le 5 novembre prochain.

3. On a fêté les 20 ans de « La Menace Fantôme »

Cela fait vingt ans que George Lucas a repris sa saga après la première trilogie. La Menace Fantôme, ou Episode I, continue de faire vibrer les fans. Même si son personnage n’a pas toujours fait l’unanimité, Ahmed Best alias Jar Jar Binks a été reçu triomphalement sur scène.

4. On a découvert les futurs parcs d’attractions

C’est en mai à DisneyLand (Californie) et en août à DisneyWorld (Floride) que les Zones Star Wars ouvriront leurs portes. On pourra y conduire le Faucon Millenium de Han Solo et déguster des spécialités culinaires inspirées des films.

5. On a papoté avec les fans

Le grand bonheur à Star Wars Celebration, c’est d’y croiser des fans du monde entier, tous plus investis et adorables les uns que les autres. Et qui n’hésitent pas à dépenser des fortunes pour assister à la convention.

6. On a vu quelques images du « Mandalorian »

The Mandalorian, première série télévisée en prises de vues réelles issue de l’imaginaire Star Wars, a dévoilé quelques images à couper le souffle. Seuls les heureux élus présents dans la salle de convention ont pu les découvrir.

7. On a joué avec Dark Vador

La société Oculus, spécialisée dans la réalité virtuelle, a fait tester le jeu Vador Immortal. Le joueur rencontre le seigneur Sith le temps d’une expérience immersive à couper le souffle. On a vraiment l’impression de jouer dans un Star Wars.

8. On a remporté une loterie

Pour obtenir le droit d’assister à certains événements ou d’acheter certains objets, les fans doivent participer à des loteries sur Internet. Un système indispensable, vu la foule présente, mais qui déçoit toujours ceux qui n’ont rien gagné.

9. On reviendra l’an prochain

La nouvelle est tombée à la fin de la convention : en 2020, le prochain Star Wars Celebration aura lieu à Anaheim, en Californie. L’occasion d’envisager de faire un petit tour à DisneyLand.