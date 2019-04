Stan Lee en 2007. — AB1/WENN.COM/SIPA

L’un des films les plus attendus de l’année sera visiblement truffé de surprises. Comme le rapporte Mashable, repéré par Huffington Post, Avengers: Endgame cachera le tout dernier caméo de Stan Lee, décédé en novembre dernier. La légende du comics avait notamment pour habitude de faire de petites apparitions dans les productions Marvel.

De nombreuses apparitions surprises

C’est Joe Russo, coréalisateur du fillm avec son frère Anthony, qui a confirmé la nouvelle. « Il y avait toutes ces stars sur le plateau, et quand Stan Lee est venu, ils étaient tous comme des enfants, a-t-il expliqué. Ces caméos étaient toujours très amusants à tourner parce qu’il était très charmant, il faisait participer toute l’équipe et tout le monde riait et passait un bon moment. » Si cela devrait être la dernière apparition de Stan Lee, ce ne sera pas la première, loin de là. Tout au long de sa carrière, il a multiplié les apparitions dans les adaptations ciné et de télé de ses créations, de Spider-Man en passant par Hulk ou X-Men.