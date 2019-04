Une petite sélection des goodies qui seront disponibles à Galaxy's Edge — C.Vié

Disney et LucasFilm veulent donner une nouvelle ampleur à la saga « Stars Wars ».

« Galaxy’s Edge », une zone thématisée « Star Wars » va être ouverte ce printemps dans les parcs Disney de Californie et de Floride.

« Vader Immortal », expérience immersive de réalité virtuelle sera aussi bientôt disponible.

Le cinéma ne suffit pas. L’univers Star Wars va se décliner dans les parcs d’attractions Disney dès ce printemps. Le 31 mai à DisneyLand en Californie et le 29 août à DisneyWorld en Floride ouvrira Galaxy's Edge, un univers entièrement consacré à la saga Star Wars.

A Star Wars Celebration, convention qui se déroule à Chicago jusqu’à lundi, les fans ont pu avoir un aperçu de ce qui les attendra sur place. A l’occasion d’une présentation menée tambour battant par l’acteur Josh Gad, ce dernier a avoué avoir fondu en larmes en découvrant une réplique du Millennium Falcon, le vaisseau d’Han Solo. Voilà ce que 20 Minutes a retenu de cette première visite tandis que les « imagineers » (créateurs des parcs Disney) planchent pour finir dans les temps.

Vivre Star Wars en héros

« Notre but est de faire de chaque visiteur un héros de la saga, précise Scott Trowbridge. Nous souhaitons que ceux qui le souhaitent puissent choisir se promener dans les décors familiers ou de vivre une véritable aventure. » Galaxy’s Edge, ville délabrée n’apparaît pas dans les films pour pouvoir être intemporelle et ne pas correspondre à un épisode précis.

On pourra piloter le Falcon Millennium

Dans l’attraction Rise of the Resistance, il sera possible de prendre les commandes du vaisseau légendaire. Le pirate Hondo Ohnakan vu dans la série Clone Wars est l’un des personnages présents sur place. « Le visiteur devra lui ramener le vaisseau en morceau après avoir subi des épreuves aléatoires », explique le scénariste Matt Marin.

On pourra manger comme dans Star Wars

De lait bleu ou vert et de la viande extraterrestre vont pouvoir satisfaire les palais les plus délicats. « On s’est inspiré de la nourriture décrite dans les Star Wars en essayant d’imaginer le goût qu’elle pouvait avoir », raconte Scott Trowbrige. Le patron de la cantine où on pourra se restaurer est une vieille connaissance : Rex le robot qui conduisait la première version de l’attraction Star Tours.

On pourra se retrouver en terrain connu

Scott Trowbridge a promis le retour de Yoda, notre maître Jedi favori ainsi que des apparitions de personnages tels que Renn, Poe Dameron ou BB-8. John Williams a aussi signé de nouvelles musiques destinées à donner un souffle épique supplémentaire à l’ensemble. Reste à espérer que toutes ces merveilles seront bientôt disponibles en France car tout cela est rudement tentant.

On pourra aussi jouer à « Star Wars » à la maison…

LucasFilm et Oculus ont développé une étonnante expérience de réalité virtuelle dont Dark Vador est le fort redoutable héros. Nous avons pu tester un extrait de ce Vader Immortal décrit par ses créateurs comme un « mélange entre une histoire immersive et un jeu vidéo ». Casque sur la tête et commandes à la main, le joueur y rencontre le seigneur Sith et s’exerce au sabre laser. L’univers de Star Wars n’a pas fini d’étonner.