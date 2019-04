CULTE Les fans commencent à spéculer sur ce qui se passera dans « Star Wars : The Rise of Skywalker » dont le tesaer a été dévoilé hier à Star Wars Celebration

Daisy Ridley dans Star Wars: The Rise of Skywalker de J.J. Abrams — The Walt Disney Company

Les fans sont en folie après la présentation du teaser de « Star Wars : The Rise of Skywalker » hier à Chicago.

Chacune et chacun essaye de deviner ce qui va se passer dans le film.

Du retour de L’Empereur à la paternité de Luke, les spéculations ne manquent pas.

Ils sont forts chez LucasFilms ! La première bande annonce de Star Wars : The Rise of Skywalker de J.J. Abrams a obtenu l’effet escompté. Les fans présents à la convention Star Wars Celebration de Chicago n’en finissent pas de la commenter en boucle en espérant avoir glané des informations capitales quant à la suite (et fin) de la troisième trilogie.

Dans le domaine du « Et si », les langues et les imaginations se lâchent et on peut imaginer que la productrice Kathleen Kennedy en sera ravie. « On espère que cela fera spéculer les gens » confiait-elle hier à l’issue de la présentation. 20 Minutes s’est fait conseiller par des experts pour entrer dans la danse des spéculations.

Et si le titre français était…

Chez les fans français, le titre original fait cogiter à fond. « The Rise » veut-il dire l’avènement ? Ou la montée ? Ou l’ascension ? Ou autre chose ? Et ce Skywalker, est-ce Luke revenu d’entre les morts ou sa fille putative Rey. A moins que ce ne soit un lieu ou la famille entière ? « Mais alors il y aurait un "s" à la fin de Skywalker », insiste Jeremy, juriste de profession. On devrait avoir la traduction officielle dans quelques semaines. On vous paye à boire si c’est Skywalker ce héros.

Et si Rey était la fille de Luke…

Cette idée est dans l’air depuis que la guerrière a pointé le bout de son nez dans la saga dans Le réveil de la Force. Mais ce serait quand même trop simple si c’était vraiment ça. « Jamais J.J. ne ferait un truc aussi évident, martèle Stephen, barista. Il va nous surprendre au dernier moment avec un truc délirant. Je ne sais pas ce que ce sera mais je lui fais confiance. » Là, c’est jusqu’au 18 décembre qu’il faudra patienter pour savoir.

Et si ce n’était pas Palpatine…

Un rire reconnaissable entre tous à la fin de la bande-annonce et la présence du comédien Ian MacDiarmid sur scène n’ont pas suffi à convaincre certaines de son retour. « L’Empereur ne peut pas revenir, assène Jessica, étudiante. Il est mort. Je pense qu’il n’existe que dans la tête de Kylo Ren. » On ne saura jamais ce qui l’a persuadée que le méchant, joué par Adam Driver, a Palpatine dans la tête mais elle a peut-être raison.

Et si Lando Calrissian mourait…

Là, pas de doute : Billy Dee Williams alias le contrebandier Lando Calrissian est bien de retour et sur scène et dans le teaser. « Mais il va mourir, prophétise Bill, banquier. Ils tuent tous les anciens pour faire de la place à la jeune génération. Ils le laissent clairement entendre avec le panneau annonçant que chaque génération à sa légende. » A peine revenu, déjà reparti le pauvre Lando.

Et si Luke revenait aussi…

Pas mal de fans ne sont pas contents (mais alors pas du tout) du traitement qu’a subi Luke dans Les derniers Jedi. Comment a-t-on osé transformer leur héros en vieillard grognon ? Quelle honte ! « J.J. va arranger ça, grommelle Valeria, retraitée. Il va s’arranger pour qu’il soit de nouveau là. Peut-être sous la forme d’un hologramme et il prouvera que le Jedi sont toujours les meilleurs. » J.J. (nous aussi, on va l’appeler par son petit nom) a intérêt à avoir saisi le message.