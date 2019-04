« Nous serons toujours avec toi. Personne ne disparaît vraiment. » Luke Skywalker joue les narrateurs, s’adressant, semble-t-il, à Rey. Et visiblement, cela fait rire un grand méchant dont le nom rime avec Poutine. A l’occasion de la convention Star Wars Celebration, qui se déroule à Chicago ce week-end, Disney a dévoilé le titre et les premières images de l’épisode 9, qui s’appellera donc : Star Wars : The Rise of Skywalker.

Au-delà des spéculations sur la filiation de Rey, ce teaser annonce donc le retour de l’empereur Palpatine. Ce n’est pas vraiment un spoiler : l’acteur Ian McDiarmid a fait son apparition sur scène à la convention.

And yes, that was the Emperor you heard cackling at the end of the teaser. Ian McDiarmid just appeared on stage to say "roll it again" SWCC pic.twitter.com/BHxgvEKuh8